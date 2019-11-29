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Новости /  Экономика /  Транспорт  

30 ноября временно ограничат движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре

29 ноября 2019 12:54
138
30 ноября временно ограничат движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре
Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Уфа» на стадионе «Самара – Арена»
30 ноября текущего года с 13.00 до 19.00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.
Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.
Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
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