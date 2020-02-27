28 февраля будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре

153

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Оренбург» на стадионе «Самара – Арена» 28 февраля текущего года с 17.30 до 23.30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.