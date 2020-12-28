Виктор Кудряшов проинспектировал завершение строительных работ на ряде социальных объектов в Самаре

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В субботу, 26 декабря, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил ряд объектов социальной сферы. Вместе с председателем регионального Правительства ход строительства детских садов и школы оценили заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, министр строительства области Евгений Чудаев, глава областного минобра Виктор Акопьян, представители государственной инспекции строительного надзора и муниципальных органов исполнительной власти.

Напомним, ход строительства ряда важнейших социально значимых объектов Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил взять под особый контроль, чтобы не допустить отставания от графика.

Председатель областного Правительства и руководители профильных министерств оценили готовность детского сада на 350 мест, расположенного в жилом районе «Крутые Ключи». Здесь завершены отделочные работы, установлены мебель и инвентарь. В трехэтажном здании площадью 7 400 квадратных метров разместятся 18 групп, предусмотрены 43 ясельных места. Объект будет сдан в срок – 30 декабря. В настоящее время идет формирование детских групп. Еще полтора месяца займет процесс регистрации права муниципальной собственности, прохождение процедуры лицензирования. В середине февраля детский сад откроет двери для дошкольников.

Буквально через дорогу находится детский сад – близнец, тоже на 350 мест. Его строительство также идет полным ходом.

«Детский сад в «Крутых ключах» - один из самых больших в Самарской области, Следующий детский сад, который мы тоже посетили, будет веден досрочно. Мы планировали сделать в конце 2021 года, но фактически сделаем это в апреле-мае будущего года. После его ввода мы практически полностью закроем потребность в местах для дошкольников на этой территории», - отметил Виктор Кудряшов.

Фактически завершены работы и на строительстве школы на 1200 мест в поселке Мехзавод. В первом квартале будущего года здесь начнут работу кружки и секции, затем будут сформированы школьные классы.

«При подготовке объектов к эксплуатации наиболее важными являются вопросы безопасности. Цель нашей сегодняшней поездки была в том, чтобы убедиться вместе с государственной инспекцией по строительному надзору, что объекты полностью готовы к вводу в эксплуатацию и будут введены до конца года. Здесь отработала испытательно-пожарная лаборатория, Роспотребнадзор, и все эти органы дали заключение, что и детский сад, и школа полностью готовы», - подчеркнул председатель областного Правительства.

Виктор Кудряшов отметил, что всего по итогам 2020 года в Самарской области будут введены в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов. Это школы, детские сады, спорткомплексы, спортивные площадки, ФАПы.

«Такое количество социально значимых объектов – это рекорд за последние несколько лет. Важно, что объекты будущего года тоже находятся в работе, заключены государственные контракты, а значит, можно с уверенностью сказать, что они тоже будут сданы без срывов, как и в этом году», - заключил первый вице-губернатор.