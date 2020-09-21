Завтра рабочие приступят к укреплению фасада дома 153 по улице Галактионовской

193

В Самаре продолжаются работы по консервации дома 153 на ул. Галактионовской. В настоящее время рабочие демонтируют крышу, чтобы приступить к дальнейшим видам работ. Уже завтра с внешней стороны будут установлены металлические конструкции, которыми будет укрепляться фасад здания. Это необходимо для того, чтобы уже в полном объеме завершить разбор стены, которая сейчас нависает.



- Разбор проблемных частей дома по предварительным прогнозам займет полторы недели. К 20 октября 2020 года у нас уже будет понимание того, что делать дальше, - считает руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.



Как ведутся работы проконтролировал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.



- После устранения угрозы обрушения специалисты смогут провести полную экспертизу. Будут обследованы не только стены, но и фундаменты с подвальными помещениями. По итогам подготовят экспертизу и проектно-сметную документацию, - отмечает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.



Планируется, что уже к концу года выберут подрядчика, который займется восстановлением здания.



Напомним, 5 сентября у этого здания обрушилась часть стены. Никто не пострадали. С помощью спасателей к настоящему моменту жители вынесли из постройки ценные вещи и документы. Сегодня все желающие уже переехали во временные квартиры. Штаб, который был создан в Самаре для работы над устранением последствий чрезвычайного происшествия, продолжает свою работу, передает пресс-служба администрации Самары.