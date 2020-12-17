Застройщики приглашаются к участию в реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2022 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» в период 2021 – 2023 годов планируется приобретение однокомнатных квартир, каждая из которых общей площадью не менее 33 м² в количестве 169 жилых помещений (ежегодно) для обеспечения детей-сирот.

Предоставление специализированного жилищного фонда детям-сиротам осуществляется в соответствии со следующими регламентирующими документами:

- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области»;

- административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», утвержденным распоряжением Департамента управления имуществом городского округа Самара от 29.11.2013 № 1016.

Представители компаний - застройщиков могут обращаться со своими предложениями в Департамент управления имуществом Самары: телефон: 977-77-99 (доб. 6461) - заместитель руководителя по жилищным вопросам Виктор Викторович Федоренчик, передает пресс-служба горадминистрации.