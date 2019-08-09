Выдано разрешение на строительство школы в «Новой Самаре»

70

8 августа министерство строительства Самарской области выдало разрешение на строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе «Новая Самара». Образовательное учреждение будет построено в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Застройщиком объекта выступает компания ООО «Финстрой».Здание школы планируется трехэтажным. Школа рассчитана на 1200 учеников. Планируется, что она примет детей, проживающих не только в «Новой Самаре», но и в близлежащих районах, таких как поселок Мехзавод и Крутые Ключи.На территории будут выделены функциональные зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Организация подвижных игр и отдыха обучающихся предусмотрена на территории спортивных площадок и на площадке у главного входа. На хозяйственной площадке будут расположены контейнеры для сбора ТКО.Площадь участка под строительство составит 3,3 га. Подготовительные работы начнутся в августе. Завершить строительство объекта планируется в IV квартале 2020 года.