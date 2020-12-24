Впервые в Самарской области застройщик обратился с заявлением от имени дольщика

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Самарский Росреестр зарегистрировал право собственности участника долевого строительства по заявлению застройщика. Поправки, позволяющие застройщикам подавать документы на регистрацию права собственности от имени дольщика внесены в закон «О долевом строительстве» летом этого года. Первое такое заявление поступило в декабре от ГК «Амонд».

Новая норма закона в значительной степени снижает административные барьеры в строительстве, а также помогает дольщикам, утратившим документы, быстро зарегистрировать недвижимость. Покупателю теперь необязательно обращаться в МФЦ - за него всё может сделать застройщик. При этом дольщикам больше не нужно оформлять нотариальную доверенность, чтобы застройщик от его имени подал документы в Росреестр. После внесения соответствующих сведений в государственный реестр недвижимости, вместе с ключами покупатель получает и выписку из ЕГРН как доказательство зарегистрированного права собственности.

- Теперь если дольщик утратил договор долевого участия в строительстве или акт приема-передачи, право на недвижимость все равно будет оформлено. Для этого с заявлением в Управление Росреестра может обратиться застройщик. Важно, что для этого дольщику не надо тратить время и средства на оформление нотариальной доверенности на застройщика, - говорит начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Самарской области Сергей Лазарев.