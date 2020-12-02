В Тольятти снова начали строить проблемный дом на Южном шоссе

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О начале стройки в своем аккаунте в соцсети «Twitter» сообщило министерство строительства Самарской области.

«В Тольятти возобновлено строительство объекта по адресу Южное шоссе, с торца дома № 45, признанного проблемным 30.07.2014. Это стало возможным благодаря нормам 84-ГД, в частности субсидированию строительства регионом. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год», — пишет минстрой.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что данный дом начинала строить в 2012 году компания «ХимТехТранс». Договоры долевого участия по 9-этажке и вовсе начали заключать в 2010–2011 годах. Но завершить проект «ХимТехТранс» не смог и обанкротился, а стройку заморозили, пишет СО ОНЛАЙН.