В Тольятти начали строить железнодорожную ветку к особой экономической зоне

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Подрядчик уже приступил к работе.

В Тольятти приступили к строительству железнодорожной ветки особого назначения. Она должна соединить вокзал Автозаводского района города и особую экономическую зону (ОЭЗ). Кроме того, пути пройдут по всей территории инвестиционной площадки.

— Дорога позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год. Новый объект транспортной инфраструктуры будет построен на средства РЖД, после чего оформлен в собственность Самарской области, — рассказали в правительстве региона.

Кроме того, Самарская область возьмёт на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ.

— Этот проект выгоден прежде всего дня людей, поскольку в регионе появятся дополнительные рабочие места, — сообщил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Железнодорожная стрелка, которая перенаправит подвижные составы на новую ветку, уже готова. Перевозка грузов начнется в III квартале 2021 года. Полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году, пишет 63.ру.