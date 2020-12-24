В Самарской области создадут еще одну площадку для строительства новых заводов

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Индустриальный парк расположится в Волжском районе.

В Самарской области выбрали территорию для создания нового индустриального парка. На эти цели власти определили территорию в Волжском районе региона. Индустриальный парк получил название «Преображенка 2».

Индустриальный парк — это район, спроектированный и спланированный с целью промышленного развития. Индустриальный парк можно рассматривать как более «тяжеловесную» версию бизнес-парка или офисного парка, в котором есть офисы и легкая промышленность, а не тяжелая промышленность.

— Цель создания такого промышленного центра — в привлечении инвестиций российских и зарубежных компаний и строительстве новых предприятий, — следует из документа правительства Самарской области.

Теперь Министерству экономического развития и инвестиций региона предстоит в течение двух месяцев провести конкурс и выбрать управляющую компанию для нового индустриального парка.

Похожая экономическая зона уже действует в нескольких городах региона, в том числе в Чапаевске. Скоро там построят полиграфическое предприятие, пишет 63.ру.