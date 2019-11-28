В Самаре построят жилой макрорайон «АМГРАД» на 50 тысяч жителей

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Холдинг Global Vision приступил к реализации проекта по строительству нового жилого макрорайона «АМГРАД». Жилой комплекс расположится недалеко от торгового комплекса «АМБАР» - одного из самых знаковых проектов холдинга, успешно реализованный в 2014 году.«АМГРАД» планируется возвести на территории 100 га в несколько этапов и представлять собой концептуальные жилые кварталы с домами переменной этажности и всей необходимой социальной инфраструктурой для комфортной жизни, работы и отдыха. Макрорайон по проекту рассчитан более чем на 50 000 жителей. На данный момент уже ведется строительство первого дома переменной этажности – 7, 16, 24 этажей. Завершить строительство первого домапланируется в первом квартале 2021 года. Стартовая стоимость кв.м. – 38 тыс. руб. Проектом предусмотрено более 50 планировочных решений для квартир в первом доме, площадью от 32 до 91 кв.м.Концепция и мастер-план макрорайона разработаны в сотрудничестве с немецким бюро ESP Design Studio. Именно ими были созданы узнаваемые архитектурные решения торговых комплексов «АМБАР» и «Гуд`ОК».Проект на первоначальном этапе обеспечен всеми коммуникациями: при строительстве ТК «АМБАР» были спроектированы и проложены магистральные сети электро-, водо- и газоснабжения с расчетом необходимой пропускной способности для бесперебойного и беспроблемного обслуживания будущего жилого макрорайона.Архитектурные решения макрорайона «АМГРАД» — это классические современные европейские кварталы с домами переменной этажности. Цветовые решения — сочетание натуральных тонов, которые подчеркнут преимущества жилых домов. А для сохранения эстетической целостности фасадов будут установлены корзины для кондиционеров для каждой квартиры.Особое внимание архитекторы уделили созданию комфортного и безопасного общественного пространства. С расчетом на количество жителей будут организованы парковочные места за пределами внутриквартальной территории. Была выбрана концепция «двор без машин»: дети смогут свободно играть во дворе и сохранится максимальная «пешеходная свобода». Помимо вопросов безопасности и удобства, учтены современные потребности городского жителя: вмакрорайоне будут не только велодорожки, спортивные и детские площадки, но и бесплатный WiFi во дворе и специальная зона для выгула собак.Все продумано и с экономической и экологической точек зрения. Качественное утепление фасадов поспособствует высокому уровню энергосбережения, затраты на отопление снизятся до 60%, а за счет лучшей инсоляции, жители смогут сократить расходы и на электроэнергию.Вложения в первый квартал застройки составят 1,5 миллиарда рублей.Старт продаж запланирован на 1 декабря 2019 года. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение министерства строительства Самарской области о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям действующего законодательства. Холдинг Global Vision одним из первых в регионе будет реализовывать квартиры с гарантией для дольщиков - с использованием счетов эскроу, передает пресс-служба холдинга Global Vision.Фото: пресс-служба холдинга Global Vision