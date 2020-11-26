В Самаре и зимой продолжается реконструкция здания фабрики-кухни

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В ней планируется открыть филиал Государственной Третьяковской галереи.

Как рассказал директор филиала Михаил Савченко, в настоящее время рабочие закрыли окна здания двухслойным материалом для создания теплового контура, чтобы в помещении можно было продолжать строительные работы и зимой. В подвале уже подходит к завершению подготовка теплового узла по постоянной схеме.

Филиал также посетила художница Алиса Николаева, приехавшая из Парижа - с ней обсудили будущие арт-резиденции, осмотрели пространства мастерских, выставочного зала, проговорили, какое оборудование в дальнейшем будет необходимо художникам.

По словам Михаила Савченко, сдать здание в эксплуатацию планируют в конце 2021 года, а в середине 2022 года там запустят первый выставочный проект.

Напомним, в необычном здании в форме серпа и молота на ул. Ново-Садовой напротив КРЦ "Звезда" планируется разместить шедевры 20 века и современности. Территорию рядом ждет масштабное благоустройство - там создадут Сад баланса, отремонтируют сквер Памяти Борцов революции, разместят релакс-зону с креслами и шезлонгами, пишет Самру.ру.