В Самаре двухуровневую развязку на улице Ново-Садовой построят до конца 2023 года

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Развязка должна быть построена на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Ее общая протяженность составит около 575 метров. Чтобы возвести развязку, нужно будет уже в 2021 году обновить и участок Ново-Садовой длиной в 1,2 километра от улицы Гастелло до улицы XXII Партсъезда. Это – первый этап масштабных работ. А второй – как раз возведение развязки около «Современника».

Как мы писали ранее, улицу Ново-Садовую собираются поднять над землей. Движение по «поперечникам» - улицам Советской Армии и XXII Партсъезда - пустят под путепроводом. Предполагается, что это сильно разгрузит трафик на этом оживлённом участке областной столицы.

На все эти работы в Самаре объявлен аукцион по поиску подрядчика. Победителя выберут в конце января 2021 года. Старт работ намечен после подписания контракта. А завершение – на 2023 год. Стоимость контракта составляет 3,58 миллиарда рублей.

Напомним также, что в планах властей значится также соединение с Ново-Садовой улицы Авроры. Распоряжение об утверждении документации планировки территории для строительства магистрали подписал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Дорожное полотно планируют проложить в обход Ботанического сада. Правда, при этом сроки строительства трассы не называются, сообщает ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Дороги Самарской области