В Похвистнево продолжается строительство ледового катка в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»
29 ноября 2019 17:41
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Работы по строительству первого в Похвистнево крытого ледового катка стартовали в августе этого года. Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» с привлечением средств федерального бюджета. Каток будет включать ледовое поле 60 на 30 метров, трибуны на 400 мест, помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, инвентарные, судейские, необходимые технические и административные помещения. Спортивный комплекс будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для массовых катаний жителей.
По данным компании – подрядчика, работы идут по графику. В частности, завершены работы по прокладке наружных и тепловых сетей, устройству фундамента под котельную, на финальной стадии находится монтаж котельной. Завершение строительства согласно контракту – до 30 ноября 2020 года. «Уже через год объект должен быть сдан, поэтому нужен высокий темп работы, но без потери качества. Желаю вам, чтобы и дальше у вас работа шла в хорошем ритме и без проблем», – сказал Дмитрий Шляхтин в разговоре с представителями компании – подрядчика.
Физкультурно – оздоровительный комплекс «Салют» будет открыт уже в декабре этого года. ФОК построен в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области» на средства регионального и местного бюджетов. Спортивный комплекс включает универсальный игровой спортзал, детский и взрослый бассейны, тренажерный зал, зал аэробики. Основные строительные работы завершены: ведется установка мебели, оборудования, запуск и тестирование различных систем. «Важно проработать всё до мелочей, чтобы посетителям было максимально комфортно и удобно здесь находиться», – отметил глава минспорта.
После посещения спортивных объектов Дмитрий Шляхтин провел встречу со спортивной общественностью Похвистнево, на которой обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и развития спорта в районе.
«Уверен, появление у нас спорткомплекса и ледового катка привлечет к занятиям спортом еще больше людей, будет способствовать достижению целей, обозначенных федеральным проектом «Спорт – норма жизни». Жители очень ждут их открытия. Нет сомнений, что загрузка объектов будет 100%. Спасибо Правительству Самарской области, главе региона Дмитрию Азарову за внимание и поддержку нашего района», – отметил глава Похвистнево Сергей Попов, передает пресс-служба облправительства.
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