В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом

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Словосочетание «теплые дороги» применительно к таким трассам он назвал не совсем правильным. «Есть разные истории — где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются», — сказал Волков, указав, что такие дороги могли бы помочь и с дорожной ситуацией. Например, в Москве, как считает чиновник, удалось бы улучшить трафик, поскольку город встает в пробке в том числе из-за выхода на улицы уборочной техники.Волков также сказал, что верит в появление теплых дорог на Камчатке, где есть горячие источники, которые можно было бы использовать для подогрева. «У них такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется», — заявил чиновник.Первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Астахов в свою очередь заявил, что в теории теплые дороги можно сделать, однако экономически они неэффективны. Поэтому в его организации такую технологию не рассматривают.За рубежом теплые дороги и тротуары строят в нескольких странах мира: Исландии, Финляндии, а также Японии.Фото: соцсети