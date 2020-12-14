В Кировском районе Самары построят новую дорогу

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По ней планируют пустить общественный транспорт.

Дорожную инфраструктуру в Кировском районе Самары будут развивать. Об этом стало известно на публичных слушаниях по обсуждению заявок на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Горожанам представили проект СОФЖИ по застройке военной части № 94 на 19-м километре Московского шоссе — за ТЦ «Метро». Он предусматривает возведение семи жилых высоток и школы, пишет 63.ру.

— Также запланировано строительство подъездной дороги совместно с региональным Минтрансом. По ней планируется пустить общественный транспорт. Предположительно, это будет льготный маршрут. В дальнейшем дорогу свяжут с Ракитовским шоссе, — пояснил представитель СОФЖИ.

По всей видимости, речь идет о реконструкции улицы 5-ая линия — она обозначена в проекте планировки территории застройки. Дорога выходит на Московское шоссе.

О планах по застройке территории военной части стало известно в марте 2020 года. Городские власти уже утвердили проект планировки территории. Теперь с горожанами и чиновниками СОФЖИ нужно урегулировать вопрос организации парковок. Справиться с застройкой фонд планирует к 2025 году. Квартиры в ЖК получат дети-сироты, ветераны, многодетные семьи, а также участники государственных программ.

Фото: 2gis.ru