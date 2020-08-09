Строительство моста через Волгу у Климовки значительно продвинулось

В работах задействовали подрядчиков, которые возводили Крымский мост.
Подрядчики, которые занимаются возведением моста через Волгу у Климовки в Самарской области, вышли на новый этап. Строители значительно продвинулись и уже обустраивают конструкцию в воде. Посмотрите на процесс работ с высоты:
— На левом берегу — в районе села Подстепки — и на правом — около села Климовка — в круглосуточном режиме работают около 600 мостостроителей. Сейчас подрядчики ждут выхода проекта из экспертизы, и после этого маховик закрутится еще сильнее. К процессу строительства моста по максимуму привлекают компании, работающие на территории Самарской области, — рассказали в региональном правительстве.
Новый мост через Волгу строят в районе села Климовка. В работах задействовали подрядчиков, которые возводили Крымский мост.
С одной стороны мост будет соединяться Т-образным перекрёстком с трассой Левашовка — Климовка, а со стороны магистрали Тольятти — Ягодное — Подстепки построят путепровод. Оплачивают работы из федерального бюджета и средств инвестора — хозяйственного партнёрства «Концессионная компания "Обход Тольятти"». Взамен проезд по мосту сделают платным.
Внешне объект будет напоминать Южный мост в Самаре, только больше. Для автомобилистов будут доступны четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Разделять их будет пятиметровая полоса с ограждениями. На правом берегу Волги дорогу соединят с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, а на левом — с М-5 «Урал». Движение по мосту планируют открыть в 2024 году.
Стоимость проезда по будущему мосту будет начинаться с 200 рублей. Как будет устроена система, мы подробно рассказали в обзоре о строительстве моста. По словам чиновников, автомагистраль позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы. Если сейчас нужно 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов. По предварительным прогнозам, за сутки через этот участок международного транспортного коридора будет проходить минимум 60 тысяч машин, пишет 63.ру
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