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Строительство моста через Волгу у Климовки значительно продвинулось

9 августа 2020 11:12
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Все дальше в воду: строительство моста через Волгу у Климовки значительно продвинулось
В работах задействовали подрядчиков, которые возводили Крымский мост.

Подрядчики, которые занимаются возведением моста через Волгу у Климовки в Самарской области, вышли на новый этап. Строители значительно продвинулись и уже обустраивают конструкцию в воде. Посмотрите на процесс работ с высоты:

— На левом берегу — в районе села Подстепки — и на правом — около села Климовка — в круглосуточном режиме работают около 600 мостостроителей. Сейчас подрядчики ждут выхода проекта из экспертизы, и после этого маховик закрутится еще сильнее. К процессу строительства моста по максимуму привлекают компании, работающие на территории Самарской области, — рассказали в региональном правительстве.

Новый мост через Волгу строят в районе села Климовка. В работах задействовали подрядчиков, которые возводили Крымский мост.

С одной стороны мост будет соединяться Т-образным перекрёстком с трассой Левашовка — Климовка, а со стороны магистрали Тольятти — Ягодное — Подстепки построят путепровод. Оплачивают работы из федерального бюджета и средств инвестора — хозяйственного партнёрства «Концессионная компания "Обход Тольятти"». Взамен проезд по мосту сделают платным.

Внешне объект будет напоминать Южный мост в Самаре, только больше. Для автомобилистов будут доступны четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Разделять их будет пятиметровая полоса с ограждениями. На правом берегу Волги дорогу соединят с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, а на левом — с М-5 «Урал». Движение по мосту планируют открыть в 2024 году.

Стоимость проезда по будущему мосту будет начинаться с 200 рублей. Как будет устроена система, мы подробно рассказали в обзоре о строительстве моста. По словам чиновников, автомагистраль позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы. Если сейчас нужно 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов. По предварительным прогнозам, за сутки через этот участок международного транспортного коридора будет проходить минимум 60 тысяч машин, пишет 63.ру.
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8 августа 2020  18:30 
Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»
В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии.  Спорт в регионе
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Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.
6 августа 2020  18:09 
Дмитрий Азаров договорился с гендиректором завода "Тяжмаш" о финансировании капремонта ДК "Авангард"
Глава региона поблагодарил руководство крупнейшего завода Сызрани за поддержку значимых проектов, в том числе, восстановление ДК.  Благоустройство региона
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Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
6 августа 2020  18:05 
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
7 августа 2020  15:40
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.  Новости Тольятти
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7 августа 2020  15:17
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с предприятиями Калужской области
6 августа технопарк «Жигулевская долина» посетила делегация предпринимателей из Калужской области.  Новости Тольятти
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6 августа 2020  18:05
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
Тольятти отмечает День строителя и юбилей «Куйбышевгидростроя»
Ветеранов треста и нынешнее поколение созидателей поздравил губернатор Дмитрий Азаров.   Новости Тольятти
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