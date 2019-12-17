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Новости /  Экономика /  Строительство  

«Стимул» строит ЖК «Госуниверситет» с нарушениями и даже с угрозой для жизни людей

17 декабря 2019 17:37
127
Всего обнаружено 19 нарушений, среди них два — непосредственно составляющих угрозу жизни и здоровья граждан.
Областная инспекция выявила множество нарушений при возведении новой очереди ЖК «Госуниверситет» в Самаре. За это подрядчика — компанию «Стимул» — уже оштрафовали, и судя по всему, продолжат привлекать к ответственности — соответствующий иск уже подан ГИСН в арбитраж. Сама компания вины не признает и пытается оспорить сам факт нарушений, среди которых фигурируют несущие угрозу жизни людей, передает «СО» ОНЛАЙН.

В конце 2016 года компания «Владимир» получила разрешение на строительство новой очереди ЖК «Госуниверситет», завершить которую планировалось во втором квартале 2020 года. Эта очередь представляет собой 24-этажный жилой дом со встроенными помещениями в границах ул. Ново-Садовой, Академика Павлова, пер. Паркового в Самаре. В конце 2018-го и весной 2019 года «Компания «Владимир» заключила договоры генерального подряда и несколько дополнительных соглашений к ним со «Стимулом». 11 апреля 2019 года «Стимул» принял на себя обязательства, в том числе по строительству жилого дома второй очереди (ЖК «Дом у Загородного»).

Однако к работам компании Марса Бахитова на «Доме у Загородного» возникли претензии у Государственной инспекции строительного надзора Самарской области. В ходе проверки выявились нарушения, которые зафиксированы в акте и предписании об их устранении, оба документа датированы 11 июня. Всего обнаружено 19 нарушений, среди них два — непосредственно составляющих угрозу жизни и здоровья граждан.

В итоге 26 июня по результатам проверки составили проток об административном нарушении, а 16 июля подписали постановление о назначении «Стимулу» штрафа. Судя по всему, исправлять недостатки компания не собирается. То есть рискует принудительной остановкой работы. 3 декабря стройнадзор подал в арбитражный суд иск, которым он пытается привлечь компанию к административной ответственности. Максимальная санкция за данное нарушение — приостановка деятельности на срок до 90 суток. 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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