Стало известно, когда начнут переселять жителей Самары в новые квартиры

Для программы переселения правительство Самарской области закупает 52 новых квартиры.
До 2024 года, всех жителей Самарской области, живущих в домах аварийного фонда расселят по новых квартирам. Об этом сообщает в пресс-служба Правительства Самарской области. Для программы переселения правительство Самарской области закупает 52 новых квартиры. Их покупка запланирована до 10 сентября 2020 года.
Однако для переселения в Самарской области уже было приобретено 352 новые квартиры в разных районах Самары: Кировском, Красноглинском и Куйбышевском, сообщает ПроГородСамара.
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