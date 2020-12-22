Самарцы высказались о строительстве высоток у берега Волги

135

Горожанам не понравилось отсутствие парковок и включение в границы застройки существующих проездов.



В Самаре прошли публичные слушания по поводу строительства высоток на участке у берега реки Волги. Здесь в границах улицы Лейтенанта Шмидта, тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской и Жуковского планируют возвести два 24-этажных дома. Проект планировки территории вызвал у местных жителей много вопросов.



Так, строительство жилого комплекса не предусматривает парковочные места. Самарцы переживают, где будут оставлять свои авто новые жильцы.



Также горожанам не понравилось, что часть дорог, по которым они подъезжают к своим частным домам и земельным участкам, отвели под застройку. Они считают, что это было сделано ошибочно. Местные жители предложили исключить из границ застройки некоторые проезды – на улице Карла Либкнехта и в Таллинском переулке.



Отметим, что строительство ЖК уже началось. При этом работы, по словам горожан, идут не только днем, но и ночью, что мешает отдыху жителей и нарушает закон о тишине. Также самарцев интересует, чей башенный кран вращается над машинами и ближайшими домами, законна ли такая работа техники.



Ответить на вопросы жителей на публичных слушаниях было некому – застройщик на них не пришел. По итогам собрания все мнения решили направить главе города. На их основе будет принято окончательное решение по объекту, пишет Сова.инфо.