Самарские новостройки резко подорожали на фоне пандемии

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В Самарской области отмечается резкий рост цен на жилье, какого давно не было. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 30 ноября 2020 года. По оценкам опрошенных «СО» экспертов, он уже колеблется в диапазоне от 10 до 50%. Такой разброс вызван тем, что причины удорожания новостроек и вторички разные, на динамику влияют и иные факторы: локация, сегмент жилья и стадия готовности объекта. Ключевые драйверы процесса — льготная ипотека, перестройка рынка и попытка населения сохранить деньги в условиях углубляющегося экономического кризиса, вложив их в жилье, сообщает СО ОНЛАЙН.



По итогам третьего квартала 2020 года спрос россиян на покупку новостроек вырос на 38% по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой прирост составил 30%. Это результаты исследования аналитиков портала «Авито-Недвижимость». Подорожание новостроек в целом по стране, согласно исследованию, составило 3% за последние три месяца (исследование октябрьское. — Прим. ред.) и 12% — за год.



«В этом году сложилась непривычная ситуация для рынка недвижимости и экономики в целом. Ориентировочно с июля мы наблюдаем достаточно ажиотажный спрос на все виды недвижимости — и коммерческую, и жилую. Потребители снимают деньги с банковских вкладов и несут их в недвижимость, как наиболее надежный вариант инвестиций. Государственная льготная программа ипотеки также стимулировала к покупке нового жилья. Как следствие, на всех рынках недвижимости выросли цены. Например, буквально два месяца назад квартиру в ЖК „Академический“ можно было приобрести за 2,4 млн рублей, сейчас эта же квартира стоит больше 3 млн рублей. Полгода назад квартира без ремонта в ЖК „Сокол“ продавалась по цене 2,2 млн рублей, сейчас ее стоимость — 3,25 млн рублей. Как видим, цены выросли практически на 50%», — говорит генеральный директор группы компаний «ВИЗИТ» Михаил Минаев.