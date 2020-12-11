Ради школы в Октябрьском районе снесут 8 зданий

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Завершить работы должны до конца 2022 года.

Стали известны подробности строительства новой школы в Октябрьском районе. Речь идет о территории в границах проспекта Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко.

— Сейчас на этой территории находятся полуразрушенные здания. Все их снесут из-за невозможности приспособить под нужды школы, — говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

С землей сровняют сразу 8 строений, которые раньше служили военным:

бензозаправочный пункт;

квашпункт;

овощехранилище на 100 тонн;

солдатская столовая;

трансформаторная подстанция с водомаслогрейкой;

3 хранилища для техники.

Площадь школы составит 12 тысяч квадратных метров, этажность варьируется от 2 до 4. Одновременно учиться здесь смогут 550 детей в 22 классах: 8 классов для начальной школы, 10 — для основной, 4 — для старшей.

Согласно плану в здании, кроме учебных аудиторий, здесь обустроят комнаты отдыха, медпункт, большой и малый спортивные залы, душевые, лекционную аудиторию, актовый зал, библиотеку с книгохранилищем, столовую с пищеблоком. Для детей с ограниченными возможностями предусмотрят специальный лифт.

В учебном заведении будет установлена полноценная система видеонаблюдения. Снаружи школы установят 15 камер, а внутри — 16. Строить объект планируется в течение 2021–2022 года.

Очевидно, новое учебное заведение будет востребованно: рядом с будущей школой строят новый жилой комплекс, пишет 63.ру.

Карта: Yandex.ru / maps