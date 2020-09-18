Правительство РФ выделило дополнительные средства на строительство Самарского моста 

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Правительство РФ приняло решение, в соответствии с которым на проведение работ в рамках второго этапа строительства мостового перехода через реку Самару в этом году будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Выделение дополнительных средств позволит довести строительную готовность объекта до 50% уже до конца 2020 года.

Новый мостовой переход через реку Самару – это комплекс современных дорог и развязок, который существенно разгрузит въезд в областную столицу со стороны Новокуйбышевска и Чапаевска, а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары. Работы по первому этапу – строительству нового моста – благодаря личному участию Главы региона получили серьезную поддержку из федерального бюджета и на данный момент полностью завершены.

Чтобы в полной мере задействовать пропускную способность Самарского моста, необходимо модернизировать подъездные пути и реконструировать развязки. Именно эта работа сейчас ведется в рамках второго этапа: специалисты возводят путепровод через железную дорогу и строят две транспортные развязки эстакадного типа. Все работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу Самара – Волгоград. Второй этап строительства должен завершиться в 2023 году, но благодаря ускоренным темпам реализации нацпроекта объект строится с опережением графика и может быть сдан досрочно. Для сохранения высоких темпов работ требовалась дополнительная финансовая поддержка со стороны федерального бюджета, поэтому Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе последней командировки в Москву в начале сентября отстоял интересы региона и добился выделения дополнительных средств на строительство уже в этом году.

«Второй этап крайне важен для Самары, для южных районов Самарской области, для сотен тысяч жителей, – подчеркнул Дмитрий Азаров во время недавнего посещения объекта. – Поэтому мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году».

Самарская область под руководством Дмитрия Азарова зарекомендовала себя как регион-лидер по темпам развития улично-дорожной сети и надежный партнер в реализации масштабных инфраструктурных объектов. Во многом благодаря этому инициатива была поддержана на самом высоком уровне, сообщает пресс-служба облправительства.