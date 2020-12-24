Перед тем, как приступить к строительству двухуровневой развязки на Ново-Садовой в Самаре, будут построены дороги-дублеры

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Это делается для того, чтобы предотвратить транспортный коллапс.



Депутат губернской думы Михаил Матвеев обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой отложить строительство путепровода на Ново-Садовой в Самаре, дабы предотвратить образование огромных пробок на время строительства развязки. Депутат предложил для начала продолжить улицы Аврора и 22 партсъезда, чтобы ослабить нагрузку на Ново-Садовую.



Председатель профильного комитета областного парламента Андрей Мурзов заявил на заседании Самарской губернской думы, что строительство новой развязки на Ново-Садовой не начнется, пока не будут построены специальные двухполостные дублеры по обе стороны путепровода. По мнению председателя комитета, это должно снизить риск для автолюбителей встать в огромную пробку во время строительства.



Напомним, что региональный минтранс продолжает искать подрядчика, который должен определиться уже в начале 2021 года. Строительство путепровода на Ново-Садовой начнется сразу после подписания контракта с определившимся подрядчиков. По плану, работы по возведению двухуровневой развязки должны завершиться в 2023 году, сообщает Нетипичная Самара.

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