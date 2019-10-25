Обвинение бывшему совладельцу СК «На Московском» обрастает деталями

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Загреков был задержан летом 2019 года в рамках большого дела о мошенничестве со средствами дольщиков ЖК «На Московском» (на фото). Вторым фигурантом дела является бывший директор компании-застройщика СК «На Московском» Сергей Усачев, а ущерб от их действий оценен в 93 млн рублей.Недавно силовики приступили к детализации обвинения в отношении г-на Загрекова. В начале октября 2019 года возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Согласно его фабуле, в декабре 2018 года в помещении МФЦ на Московское шоссе совладелец СК «На Московском» убедил 40-летнюю Викторию Шаховскую подписать «заведомо недостоверные документы на участие в долевом строительстве». В итоге г-жа Шаховская лишилась 703 тыс. руб. Только по одному этому эпизоду Владимиру Загрекову угрожает до 6 лет колонии, и не исключено, что их число будет расти.Потерпевшая Виктория Шаховская работает руководителем отдела продаж компании «Выбери радио». Это федеральный рекламный холдинг, работающий в рамках «Региональной Медиа Группы».Жилой комплекс напротив ТРК «Московский» возводился с 2013 по 2016 год, сейчас стройка заморожена.