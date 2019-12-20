На участке напротив «Экспо-Волги» обещают ничего не строить
20 декабря 2019 22:28
100
28 ноября прошли публичные слушания, по изменению правовых зон участков в Самаре, заключение об их результатах департамент градостроительства города обнародовал 10 декабря. Так, помимо прочих, рассматривалась и заявка от компании «ДЭН», которая пытается изменить зону участка с Ж-4 (застройка многоэтажными жилыми домами) на Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения). Участок расположен по адресу Мичурина, 80 — напротив выставочного центра «Экспо-Волга». Площадь территории — 800,6 кв.м, передает «СО» ОНЛАЙН.
В документах о результатах публичных слушаний указано, что участок меняют для использования под магазины и объекты торговли. Судя по всему, компания пытается привести фактическое использование площадки в соответствие зоне. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», офис «ДЭНа» находится на данном участке — Мичурина, 80. Строить новых объектов там не планируют. «Просим поддержать объединение зоны, т.к. участок находится в двух зонах. Строительство мы не предусматривам — рядом находится объект культурного наследия», — заявила на слушаниях некто Алешина С.В, поддержавшая корректировку зоны (еще два мнения поступило в письменном виде). В итоге зону рекомендовали поменять.
Компания «ДЭН» зарегистрирована в 2011 году. Основной вид деятельности — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Владеет и управляет компанией Денис Прокопович.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 декабря 2019 13:55
Изначально дорога должна была пройти в обход Самарской области, но сумела отстоять свое право на строительство трассы и мостового перехода. Экономика региона
273
20 декабря 2019 10:34
Законодательная инициатива поддержана Минэкономразвития РФ. Экономика региона
210
19 декабря 2019 19:20
Проект не только масштабный, но и во многом уникальный. Особенности связаны с проектными решениями. Экономика региона
403
Финансы и Банки
20 декабря 2019 17:19
После входа по Сбербанк ID, клиенты получают доступ к специальным новогодним предложениям более чем 50 партнёров банка, компаний экосистемы. Финансы и Банки
195
19 декабря 2019 15:28
В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка. Финансы и Банки
303
18 декабря 2019 17:36
Сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Финансы и Банки
424
Строительство
20 декабря 2019 22:28
Компании «ДЭН» одобрили корректировку правовой зоны участка напротив «Экспо-Волги». Строительство
99
20 декабря 2019 12:15
Когда выбирается материал для оформления кухни, многие предпочитают керамическую плитку. Строительство
33
20 декабря 2019 12:02
Он разместится в пос. Прибрежный в границах ул. Парусной и Никонова. Строительство
272
Материалы и технологии
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
31
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
43
16 декабря 2019 09:24Для чего нужен алмазный и абразивный инструмент
В процессе шлифования и полирования суперфиниширования и хонгингования, а также разрезания материалов успешно применяют абразивный инстурмент. Материалы и технологии
38
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
531
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1159
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2179
Бизнес
18 декабря 2019 22:31
"Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA." Бизнес
291
16 декабря 2019 17:24
Благодаря собранным сведениям органы власти смогут объективно оценить уровень «деловой» коррупции в Самарской области и выработать решения по её... Бизнес
344
14 декабря 2019 21:26
Регистрируйтесь! Бизнес
581
Новости компаний
20 декабря 2019 23:52
Российская и украинская стороны подписали Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины. Новости компаний
77
19 декабря 2019 12:04
Помощь учреждениям и организациям окажет КНПЗ. Новости компаний
216
19 декабря 2019 11:51
Акция «В Новый год без долгов» проводится четвертый год подряд среди клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс». Новости компаний
195
19 декабря 2019 11:11
Прием ведут одновременно шесть операторов. Новости компаний
196
IT и Коммуникации
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
25
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
46
11 декабря 2019 17:32Топ – 5 самых популярных онлайн игр 2019 года
Онлайн игры позволяют провести время с удовольствием, а многопользовательские проекты помогают найти новые знакомства. IT и Коммуникации
67
Транспорт
20 декабря 2019 14:00
Так же, с нового 202 года будут выполняться регулярные рейсы в Баку. Транспорт
220
20 декабря 2019 12:43
Магистраль успешно решает поставленные задачи по пассажирским и грузовым перевозкам. Транспорт
286
20 декабря 2019 12:15
Где, откуда и во сколько: публикуем расписание перевозок. Транспорт
237
20 декабря 2019 11:53
После официального присоединения части Волжского района к Самаре их свяжут муниципальные маршруты общественного транспорта. Транспорт
263
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
75
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
42
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
59
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
475
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
353
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
988
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
729
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
667
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
1032
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
355
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
628
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
708
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
950
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2132
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2640
Мероприятия