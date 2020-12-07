На продолжение строительства Самарского моста в 2021 году направят 2,2 млрд рублей

Такую сумму просит предусмотреть в областном бюджете минтранс.
Министерство транспорта Самарской области просит предусмотреть в проекте областного бюджета на 2021 год 2,2 млрд рублей на продолжение строительства Самарского моста.
Речь идее о втором этапе строительства от улицы Шоссейной до границы с Самарой.
Помимо этого, 150 тыс. рублей минтранс просит выделить на внесение изменений в инженерный проект строительства мостового перехода второго этапа строительства.
Ранее сообщалось, что строительство второго этапа может быть завершено досрочно, пишет СитиТраффик.
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