На продолжение строительства Самарского моста в 2021 году направят 2,2 млрд рублей

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Такую сумму просит предусмотреть в областном бюджете минтранс.

Министерство транспорта Самарской области просит предусмотреть в проекте областного бюджета на 2021 год 2,2 млрд рублей на продолжение строительства Самарского моста.

Речь идее о втором этапе строительства от улицы Шоссейной до границы с Самарой.

Помимо этого, 150 тыс. рублей минтранс просит выделить на внесение изменений в инженерный проект строительства мостового перехода второго этапа строительства.

Ранее сообщалось, что строительство второго этапа может быть завершено досрочно, пишет СитиТраффик.