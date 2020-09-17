Минстрой хочет поселить обманутых дольщиков в Петра Дубраве

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Чиновники нашли земельный участок для застройки. Новые дома планируют построить за 1,5 года.

В Самарской области обманутым дольщикам планируют предоставить жилье в Волжском районе. Об этом можно судить из документов, опубликованных на сайте регионального Минстроя.

Сейчас представители ведомства ищут инвестора для реализации проекта. Чиновники раскрыли некоторые подробности.

— До конца июля 2022 года компании необходимо будет построить не меньше 4000 квадратных метров жилья, — следует из конкурсной документации.

По плану, который составили в Минстрое, больше всего жилья застройщики должны возвести в 2021 году. Предполагается, что в это время инвесторы передадут дольщикам не менее 3000 квадратных метров. А остальной объем работ необходимо будет закончить в первой половине 2022 года.

Земельный участок, на котором будут возводить новое жилье, находится недалеко от посёлка Петра Дубрава. Его площадь составляет 523 090 квадратных метров. Минстрой оценил аренду этой территории в 10 миллионов рублей ежегодно.

Чиновники будут принимать предложения от потенциальных инвесторов с 21 сентября до 22 октября 2020 года. А 28 октября станет известно, с какой компанией ведомство заключит договор.

Предоставление жилья — это один из вариантов решения проблемы обманутых дольщиков в Самарской области. Кроме этого, Минстрой выплачивает компенсации тем, кто не получил свои квадратные метры. Но некоторые не согласны с таким решением властей и просят найти застройщика, пишет 63.ру.