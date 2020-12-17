Мэрия Самары вынесла решение по строительству высотки на бывшем ипподроме

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Дилемма с парковками так и не разрешилась.

Мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление об отказе в предоставлении согласия на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В списке забракованных проектов оказалось и предложение ООО «Ремстрой» по возведению многоэтажного дома практически без парковочных мест.

Самарский ипподром прекратил существование несколько лет назад. Прокуратура пыталась вернуть участок в собственность государства, но не получилось. Когда губернатором был Николай Меркушкин, заходила речь о строительстве нового ипподрома. Но проект так и не реализовали. На месте старого построили несколько 25-этажных домов. «Ремстрой» же хочет возвести двухсекционное здание перепадной этажности — от 3 до 27 этажей.

Застройщик уже предпринимал несколько попыток получить согласование проекта. Но жители расположенных рядом с участком домов выступали против. Основным аргументом горожан была и без того напряженная ситуация с проездами и парковками. По их мнению, строительство нового дома только ухудшит положение. Урегулировать спор представители компании планировали с помощью предложения обустроить отдельную парковку, но она не нашла отражения в очередной заявке застройщика. Это уже второй отказ мэрии «Ремстрою». Оказалось, что против проекта не только жители, пишет 63.ру.

— Компания планировала сделать высотную застройку на земельном участке площадью 11136 кв. метров, который обозначен адресом: Московское шоссе, 270. При этом она просила дать разрешение сделать на одну квартиру только 0,3 места, хотя положено 1 парковочное место на 1 квартиру. В удовлетворении заявки отказано на основании большинства отрицательных голосов членов комиссии по застройке и землепользованию при главе города, — указано в постановлении Елены Лапушкиной.