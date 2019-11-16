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Новости /  Экономика /  Строительство  

Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года

16 ноября 2019 10:27
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Единый реестр самостроев начнет свою работу 1 января 2020 года
Об этом на совещании по вопросам проблемы самостроев в Сочи заявил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

Регионы смогут включать объекты самовольного строительства в единый реестр, на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.

Сочи – первый в списке городов, где пройдут совещания по вопросам проблемы самостроев. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 30% жителей Кубани, которые покупали квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения. В том числе, 101 в Краснодаре и 152 в Сочи. В 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания, передает Радио Маяк.

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