Дорогу на 5-й Просеке в Самаре расширять не будут

Решение было принято в ходе выездного совещания с участием депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна и представителей администрации города.
Как сообщалось ранее, в Самаре внесли изменения в проект планировки дороги на Пятой просеке, которая также будет идти к строящейся школе.
Ранее на приеме у депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна жители выступили против этого проекта, заявив, что расширение дороги приведёт к вырубке деревьев и к росту потока машин в месте их проживания, пишет Сититраффик
.
Александр Хинштейн в среду, 29 июля, побывал на месте строительства будущей дороги совместно с представителями городских властей.
- Месяц назад на личном приёме жители 5‑й просеки просили меня вновь приехать к ним. Они выступают против расширения дороги. Приехал. Вместе с руководством администрации города выслушали все позиции. Дорога расширяться не будет. Попутно нашли решения ещё ряда текущих проблем, — сообщил депутат в своем твиттере
.
Он также добавил, что заехал и на место будущей школы на Пятой просеке, отметив, что ее строительство идёт с опережением графика.
Добавить комментарий