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Дорогу на 5-й Просеке в Самаре расширять не будут

30 июля 2020 09:52
12
Дорогу на 5-й Просеке в Самаре расширять не будут
 Решение было принято в ходе выездного совещания с участием депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна и представителей администрации города.

Как сообщалось ранее, в Самаре внесли изменения в проект планировки дороги на Пятой просеке, которая также будет идти к строящейся школе.

Ранее на приеме у депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна жители выступили против этого проекта, заявив, что расширение дороги приведёт к вырубке деревьев и к росту потока машин в месте их проживания, пишет Сититраффик.

Александр Хинштейн в среду, 29 июля, побывал на месте строительства будущей дороги совместно с представителями городских властей.

- Месяц назад на личном приёме жители 5‑й просеки просили меня вновь приехать к ним. Они выступают против расширения дороги. Приехал. Вместе с руководством администрации города выслушали все позиции. Дорога расширяться не будет. Попутно нашли решения ещё ряда текущих проблем, — сообщил депутат в своем твиттере.

Он также добавил, что заехал и на место будущей школы на Пятой просеке, отметив, что ее строительство идёт с опережением графика.
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
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