Для Самарского пединститута построят общежитие гостиничного типа

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Старейший вуз области, Самарский государственный социально-педагогический университет был основан 1 июля 1911 года как Самарский учительский институт и за годы работы не раз менял статус и название.Проектной документацией, получившей положительное заключение Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция недостроенного здания общежития гостиничного типа, расположенного на территории студенческого городка в Советском районе Самары - в квартале, ограниченном улицами Карбышева, Блюхера и Антонова-Овсеенко.Строительство общежития было начато в конце 80-х годов XX века и остановлено в 1992 году на стадии возведенной «коробки». Планируемая площадь девятиэтажного строения с подвалом составит 8408,7 кв. м. Здесь будут размещены подсобные и технические помещения, вестибюль, медпункт, буфет, мини-прачечная. На первом этаже обустроят жилые комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями, на втором - комнату для проведения собраний. На 2-9 этажах оборудуют жилые комнаты для остальных студентов, кухни-столовые, комнаты учебной подготовки, вспомогательные, административно-служебные и другие помещения.Также в рамках реализации проекта будет выполнено благоустройство прилегающей к зданию общежития территории.Фото: РосОбразование