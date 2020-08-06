Жителей Самары хотят выселить из деревянных домов ради строительства многоэтажек

По планам застройщиков, высота новостроек составит 82 метра, что на 2 этажа больше разрешенного.
В Самаре застройщики планируют осваивать территорию в границах улиц Мориса Тореза, Виноградной и переулка Футболистов. Об этом стало известно во время выездного заседания комитета гордумы по строительству.
— Сейчас на этой территории находятся деревянные дома и сараи. Их жителей планируют расселить, а на участке в два этапа построить дома, — сообщили в городском парламенте.
По планам застройщиков, высота новостроек составит 82 метра, что на 2 этажа больше разрешенного. К тому же на одну квартиру будет приходиться по 0,9 парковочного места. По словам представителей компании, это необходимо, чтобы снизить цены на жилье для потенциальных покупателей. Они планируют обратиться к чиновникам за разрешением на отклонение от предельных параметров.
Депутаты же пояснили, что застройщику необходимо уменьшить количество этажей и предусмотреть больше мест на стоянках. Они считают, что попытки отойти от разрешённых параметров могут затянуться на годы. По мнению главы Советского района Вадима Бородина, парковочные карманы можно будет разместить на пустыре, и эту территорию застройщик может взять на свой баланс.
Больше всего деревянных домов в историческом центре Самары. Их жильцам предлагают помещения в других частях города. Сейчас городские власти ищут компанию, которая предоставит переселенцам 52 квартиры, пишет 63.ру.
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