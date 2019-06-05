В Самарской области подвели итоги первых рейдов рабочей группы по противодействию незаконной застройке берегов Волги

110

На совещании в Правительстве области подвели итоги первых рейдов рабочей группы по противодействию незаконной застройке берегов Волги.Министр строительствадоложил Губернатору, что на территории от п. Гранный до п. Волжский выявлен ряд строящихся объектов.В частности, в пределах национального парка «Самарская Лука» на нескольких базах отдыха ведется строительство домов, а также работы по берегоукреплению.Директор нацпарка «Самарская Лука»отметил, что владельцы ряда объектов имеют необходимые документы. К примеру, у базы отдыха «Сосенки» и «Вольница», есть разрешения на строительство.Дмитрий Азаров отметил: если работы оформлены в соответствии с установленными нормами, у застройщиков есть проект, прошедший экспертизу, то никаких претензий к строителям быть не должно, сообщает Департамент информационной политики региона.«Но если есть нарушения, останавливайте процесс сейчас, потом будет поздно. Когда построят - сносить тяжелее. Необходимо провести эту работу оперативно», - подчеркнул Губернатор.