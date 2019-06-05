В Самарской области подвели итоги первых рейдов рабочей группы по противодействию незаконной застройке берегов Волги
5 июня 2019 13:17
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На совещании в Правительстве области подвели итоги первых рейдов рабочей группы по противодействию незаконной застройке берегов Волги.
Министр строительства Евгений Чудаев доложил Губернатору Дмитрию Азарову, что на территории от п. Гранный до п. Волжский выявлен ряд строящихся объектов.
В частности, в пределах национального парка «Самарская Лука» на нескольких базах отдыха ведется строительство домов, а также работы по берегоукреплению.
Директор нацпарка «Самарская Лука» Александр Губернаторов отметил, что владельцы ряда объектов имеют необходимые документы. К примеру, у базы отдыха «Сосенки» и «Вольница», есть разрешения на строительство.
Дмитрий Азаров отметил: если работы оформлены в соответствии с установленными нормами, у застройщиков есть проект, прошедший экспертизу, то никаких претензий к строителям быть не должно, сообщает Департамент информационной политики региона.
«Но если есть нарушения, останавливайте процесс сейчас, потом будет поздно. Когда построят - сносить тяжелее. Необходимо провести эту работу оперативно», - подчеркнул Губернатор.
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