В Самаре закончат строительство тоннелей от "Самарской" до "Алабинской"
25 сентября 2019 09:36
83
В Самаре планируют выделить средства на проектирование и строительство тоннелей метро 87 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном министерстве строительства.
По их информации, деньги на перегоны хотят выделить до конца текущего года.
Сроки очертили в связи с окончанием цикла уже начатых основных строительных работ в перегонных тоннелях от станции "Самарской" до станции "Алабинской". Они находятся под дорогой по улице Ново-Садовой между Полевой и Осипенко.
Как ранеесообщала ТРК "Губерния", помимо обустройства тоннелей, власти хотят закупить новые подвижные составы метро.
Во всех вагонах установят видеонаблюдение, специальный линолеум и антивандальные диваны со спецзамками. Двери оснастят блокировкой от зажатия человека в дверях, передает "Губерния".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 сентября 2019 08:28
В течение недели активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары в защиту «ТОАЗа» от... Экономика региона
85
24 сентября 2019 11:59
Цель проекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Экономика региона
283
23 сентября 2019 11:54
Поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости, которые вступили в силу с 16 сентября, позволят российским дачникам и жителям... Экономика региона
301
Финансы и Банки
24 сентября 2019 12:08
Теперь все участники программы смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30%. Финансы и Банки
210
23 сентября 2019 19:14
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов. Финансы и Банки
316
19 сентября 2019 23:48
По рублевым и долларовым вкладам. Финансы и Банки
388
Строительство
25 сентября 2019 09:36
На это выделят еще 87 миллионов рублей. Строительство
82
24 сентября 2019 09:11
Многих интересует сайдинг ввиду того, что это – наиболее дешевый способ для придания дому более приличного вида. Строительство
34
23 сентября 2019 13:53
Новое назначение разрешает строительство торгового центра. Строительство
369
Материалы и технологии
21 сентября 2019 08:41Сварочные агрегаты – особенности
В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
54
14 сентября 2019 12:34Приборы контроля
По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
60
10 сентября 2019 19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды. Материалы и технологии
360
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
60
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
691
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1741
Бизнес
24 сентября 2019 17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы. Бизнес
268
18 сентября 2019 10:38
Участие в нем бесплатное. Бизнес
305
16 сентября 2019 13:58
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
350
Новости компаний
19 сентября 2019 17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий Новости компаний
370
19 сентября 2019 12:55
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
342
18 сентября 2019 18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента». Новости компаний
347
18 сентября 2019 14:33
"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса". Новости компаний
435
IT и Коммуникации
19 сентября 2019 18:08Shadow of Mordor : обзор игры
«Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
100
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
105
6 сентября 2019 17:02Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
86
Транспорт
25 сентября 2019 11:16
Несмотря на то, что уровень реальных доходов населения России постоянно падает автомобильный рынок последние два года растет, но в основном за счет покупки... Транспорт
8
24 сентября 2019 09:09
Детейлинг представляет собой комплекс услуг, куда входят работы касаемо тщательного профессионального ухода за интерьером, а также экстерьером автомобиля. Транспорт
35
23 сентября 2019 12:37
Администрация Самары ищет перевозчика. Транспорт
246
20 сентября 2019 13:52
Перевозчик решил устроить эксперимент. Транспорт
323
Предпринимательство
28 августа 2019 00:19
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
151
15 июля 2019 16:38Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
337
18 июня 2019 22:58
Захар Смушкин стал настоящим примером для подражания у многих людей. Предпринимательство
327
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
405
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
352
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
555
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
377
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
859
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
424
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1094
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
763
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1003
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1178
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
610
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2475
Мероприятия