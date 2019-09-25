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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самаре закончат строительство тоннелей от "Самарской" до "Алабинской"

25 сентября 2019 09:36
83
В Самаре закончат строительство тоннелей от Самарской до Алабинской На это выделят еще 87 миллионов рублей..
На это выделят еще 87 миллионов рублей.

В Самаре планируют выделить средства на проектирование и строительство тоннелей метро 87 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном министерстве строительства.

По их информации, деньги на перегоны хотят выделить до конца текущего года.

Сроки очертили в связи с окончанием цикла уже начатых основных строительных работ в перегонных тоннелях от станции "Самарской" до станции "Алабинской". Они находятся под дорогой по улице Ново-Садовой между Полевой и Осипенко.

Как ранеесообщала ТРК "Губерния", помимо обустройства тоннелей, власти хотят закупить новые подвижные составы метро.

Во всех вагонах установят видеонаблюдение, специальный линолеум и антивандальные диваны со спецзамками. Двери оснастят блокировкой от зажатия человека в дверях, передает "Губерния".

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