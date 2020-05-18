В Самаре обсудили проектирование и строительство новых образовательных учреждений

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О строительстве трехэтажной школы в микрорайоне «Новая Самара» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на совещании в мэрии Самары доложил руководитель градостроительства Сергей Шанов. Готовность образовательного учреждения, рассчитанного на 1200 учащихся, более 50%. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2020 года. В настоящий момент на объекте ведутся монтажные работы по устройству оконных заполнений и инженерных систем, предчистовой отделке и закрытию кровли.В Октябрьском районе началась подготовка к возведению школы на Пятой просеке. Строительство образовательного учреждения реализуется в рамках национального проекта «Образование». По проекту в ходе 1-ого этапа работ будет построено здание школы, рассчитанное на 600 учеников. В настоящий момент здесь активно ведется очистка территории под строительную площадку и вывоз мусора, работы ведутся без выходных. В рамках 2-ого этапа запланировано строительство общеобразовательного учреждения на 850 мест и детского сада, рассчитанного на 50 воспитанников.В рамках национального проекта «Демография» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по строительству детского сада на улице Шверника, рассчитанного на 135 воспитанников, в том числе 60 мест для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет. Ориентировочная дата начала выполнения строительно-монтажных работ запланирована на август 2020 года.Также в рамках нацпроекта «Демография» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по объекту детский сад по ул. Подшипниковая, д. 27. Дошкольное учреждение рассчитано на 112 детей: из них: 21 ясельное место и 10 мест для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического характера. Ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.