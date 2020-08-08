Строители школы на 5 просеке в Самаре бьют рекорды

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Здание будет состоять из двух блоков – учебного и спортивно-вспомогательного.

Накануне Дня строителя Губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание на площадке строительства школы на 5 просеке Самары и поздравил созидателей с профессиональным праздником.Школа на 5 просеке Самары, которая возводится по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, строится рекордными темпами. Строители зашли на участок 14 мая 2020 года. Менее чем за три месяца подрядчик полностью отстроил каркас трехэтажного здания, и приступил к монтажу инженерных коммуникации и внутренним отделочным работам. На днях начнется благоустройство территории и обустройство спортивных площадок около здания.Проект школы на 600 мест — непростой для региона с точки зрения проектных и инженерных решений, пояснил главе региона гендиректор строительной компании «Сервис-Д» Анатолий Давидюк. Здание будет состоять из двух блоков – учебного и спортивно-вспомогательного, которые будут объединены между собой переходом. Блок «А» будет поделен на начальную школу и блок средней и старшей школы с отдельными входами, а в спортивно-вспомогательном блоке «Б» предусмотрена столовая на 330 мест, пищеблок с тремя цехами (овощной, мясо-рыбный и «холодный»). Здесь же расположатся два спортзала – большой и малый, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Переход между блоками также будет многофункционален.«В Самаре таких современных школ еще не строили, — отметил Анатолий Давидюк. – Да и за такие сроки – тоже».Сроки действительно жесткие – учебное заведение должно быть сдано до конца года. Причина проста – школа необходима жителям 5 просеки, жители неоднократно обращались с просьбой о таком строительстве к губернатору.«Объект крайне важен для Самарской области, для Самары, для жителей, которые, уверен, сейчас сюда приходят и спрашивают: как у вас дела? – сказал во время общения со строителями Дмитрий Азаров. — Сроки очень сжатые. Вы рекорд, мне кажется, сейчас поставите, во всяком случае, за последние 20-30 лет».Чтобы уложиться до декабря, строители работают круглосуточно в три смены. Благодаря продуманным решениям как технологического, так и организационного характера, все параметры контракта подрядчик выдерживает. При этом особое внимание уделяется качеству строительства.«Можно по-разному относиться к порученному делу, — обратился к строителям Дмитрий Азаров. — Можно, извините, работать «тяп-ляп», а можно внимательно, ответственно, понимая, что здесь будут учиться дети, дети ваших друзей и знакомых. Всегда приятно посмотреть, когда все сделано качественно и красиво. Когда за свой труд не стыдно и им можно только гордиться. Уверен, благодарность людская будет, а сегодня примите мою благодарность. С наступающим вас праздником!»Стоит отметить, что жители ближайших домов вначале были встревожены – думали, что в этом будут возводить очередные высотки. Но когда им объяснили, что будут строить, — пришло понимание. И сегодня жители с пониманием относятся даже к работе строителей до позднего вечера.«Мы об этом отдельно говорили: нужно людям объяснять — необходимо круглые сутки здесь работать, чтобы достигнуть результата, — поделился Дмитрий Азаров. — Очень важно, что сейчас люди это понимают, поддерживают. Был начальный момент, когда жаловались, что строители работают допоздна. У меня сейчас жалоб нет. И у строителей, и у местной власти есть контакт людьми. Они понимают и ждут. Поэтому давайте сделаем по-максимуму, качественно сделаем, так, чтобы все жители гордились».