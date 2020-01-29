Самарцы решат судьбу строительства второй очереди Вива Лэнд
29 января 2020 09:59
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Строительство второй очереди торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» застопорилось из-за переговоров мэрии Самары и компании «Рубин», которая владеет объектом. Бизнесмены и чиновники не смогли прийти к компромиссу по некоторым вопросам. Об этом на заседании совета по улучшению инвестиционного климата заявила мэр Елена Лапушкина.
Построить вторую очередь ТРК планируют в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова. Проект развития квартала представил руководитель компании «Рубин» Дмитрий Ртищев.— Сейчас на этом участке находятся аварийные двухэтажные дома. Жители благополучно расселены. На месте домов планируется построить крупный офисно-торговый и развлекательный центр и благоустроить территорию, — рассказал Дмитрий Ртищев.
Площадь нового ТРК составит 110 тысяч квадратных метров. В проекте предусмотрены создание подземного паркинга на 830 машино-мест, наземной парковки на 405 машино-мест. Владельцу ТЦ также придется организовать переселение администрации Кировского района.
Региональные власти дали месяц на дополнительные переговоры. После урегулирования всех вопросов проект вынесут на общественное обсуждение. Затем его повторно рассмотрят на заседании инвестсовета, пишет 63.ру.
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