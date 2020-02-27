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Новости /  Экономика /  Строительство  

Самарский Минстрой удовлетворит в 2020 году меньше дольщиков, чем в прошлом

27 февраля 2020 12:06
117
Самарский Минстрой удовлетворит в 2020 году меньше дольщиков, чем в прошлом
5 домов собираются достроить и ввести в эксплуатацию. 

В 2020 году региональный минстрой исключит из реестра проблемных объектов 7 домов, удовлетворив требования 326 обманутых дольщиков. Об этом заявил руководитель ведомства Евгений Чудаев 17 февраля 2020 года на заседании комитета по строительству Самарской губернской думы.

5 домов собираются достроить и ввести в эксплуатацию. В этот список попало здание в Самаре на улице Галактионовской, 81,83, которое завершает компания «Воля». В список планируемой достройки вошло и здание в Самаре, Степана Разина, 110. Застройщиком выступило «СК «Спектр». Также достроить планируют здание в Тольятти, Коммунистическая, 18а («Фирма «Сиэгла»).
По словам Евгения Чудаева, в 2020 году должны завершить и ЖК «Ильинская Плаза» в Самаре («СК «Новый город»). «Ильинская Плаза» не входит в перечень проблемных объектов, хотя таковым является. Достроить дом должны были в 2017 году.

3 объекта достраивать не планируют, дольщикам должны выплатить денежную компенсацию. Речь идет о следующих домах: Ставропольский район, Тимофеевка, Южная, 16 и 18 («Зеленый квартал») и Петра Дубрава, Южная, 3 («Новация»), пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии


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