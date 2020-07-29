Самарская область получит дополнительное финансирование на развитие жилищного строительства

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Глава региона неоднократно подчеркивал важность привлечения федеральных средств и сам способствовал тому, чтобы регион получал финансовую поддержку на дальнейшее развитие. В этом году размер федеральной субсидии на стимулирование жилищного строительства в расчёте на кв. м жилья в три раза больше по сравнению с предыдущим годом. Так, общий объем средств федерального бюджета по программе «Стимул» в 2020 году составляет более 1,5 млрд рублей, в том числе средства областного бюджета – почти 400 млн рублей.Теперь бюджету Самарской области дополнительно предоставлено более 300 млн рублей из резервного фонда. Они будут направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры. Объем софинансирования за счет средств областного бюджета составит порядка 50 млн рублей. За этими сухими цифрами – новые дороги, новые места в современных школах, яслях, детских садах, спортивных секциях.Стоит отметить, что на федеральном уровне поддержку получили 6 регионов Приволжского федерального округа. При этом Самарская область поделила с Нижегородской областью 3 место по объему средств, предоставленных из резервного фонда Российской Федерации. На 1 месте – Республика Татарстан, на 2-м – Пермский край. Доля Самарской области в общем объеме средств, выделенных Приволжскому федеральному округу, составляет 13,4%, сообщает пресс-служба облправительства.