Из-за строительства Фрунзенского моста-2 будут перекрывать дороги
15 февраля 2020 12:14
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В Куйбышевском районе Самары изменят схему движения транспорта. Это связано со строительством Фрунзенского моста — 2.
— Во время проведения работ планируется перекрытие отдельных участков дорог. Это необходимо для переустройства инженерных коммуникаций. Схемы организации движения сейчас согласовывают в мэрии Самары и ГИБДД, — рассказали 63.RU в Минтрансе Самарской области.
Фрунзенский-2 начали строить в декабре 2019 года. Дорогу проложат от улицы Шоссейной до границы Самары. Она будет включать в себя:
многоуровневую развязку на пересечении Кряжского шоссе — Новокуйбышевского шоссе — Уральской — Утевской;
многоуровневую развязку на пересечении Пугачевского тракта — Стромиловского шоссе — Грозненской;
путепровод через железнодорожные пути на 1094-м км перегона Кряж — Самара.
Как будет выглядеть Фрунзенский мост — 2, посмотрите в видеовизуализации проекта. В дорогу вложат 5,5 миллиарда рублей. Срок выполнения работ — 1 ноября 2022 года. Для автомобилистов будут доступны 4–6 полос. При этом транспортные потоки будет разделять трехметровая полоса. Расчетная скорость движения — 80 км/ч, пишет 63.ру.
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