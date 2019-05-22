Жители старого центра Самары решили обновить свой квартал собственными силами
22 мая 2019 10:51
104
Освоить 79 квартал Самары в границах улиц Льва Толстого, Ленинской, Красноармейской и Братьев Коростелевых хотят уже не впервые. В 2013 году подобный проект разрабатывал Виталий Стадников, бывший тогда главным архитектором Самары. Тогда этот проект не нашел поддержки ни у самих жителей квартала, ни у властей и воплощения в жизнь не получил.
Теперь, спустя шесть лет, до идеи реновировать квартал дошли сами жильцы. 13 мая 2019 года департамент градостроительства Самары выдал разрешение на подготовку проекта планировки территории в границах квартала. Документ получил житель одного из домов квартала Вячеслав Овсянников.
Как рассказал «СО» сам Овсянников, проект планировки заказан по инициативе жителей 79 квартала, которые, не дождавшись расселения из своего ветхого жилья, решили провести его самостоятельно. «Надеемся, что власти помогут нам с прокладкой инженерных сетей, ведь во многих домах нет даже воды. Реализовывать проект будем поэтапно, сейчас — разрабатывать проектную документацию. Потом уже начнем строить, рядом со своими домами собственники будут возводить новые, а после завершения работ ветхое жилье просто снесем. Так мы сможем обновить квартал, не нарушая его исторического облика», — рассказывает Овсянников.
Юрист Константин Тилежинский считает, что юридически реализовать проект инициативным гражданам ничто не мешает, но отмечает, что для этого нужны колоссальные затраты, пишет «СО» ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 мая 2019 12:36
Наибольшая средняя удельная цена традиционно в «старом центре». Экономика региона
50
22 мая 2019 10:27
Проектом предусматривается производство широкой номенклатуры изделий из бумаги и картона. Экономика региона
101
21 мая 2019 16:24
На территории 220 гектаров установлено 265 690 фотоэлектрических солнечных модуля. Экономика региона
322
Финансы и Банки
22 мая 2019 11:37
Акция действует для клиентов с предодобренным предложением и без него. Финансы и Банки
93
21 мая 2019 12:11
Участники обсудили актуальные вопросы в сфере жилой недвижимости, связанные с переходом на новую модель работы девелоперов. Финансы и Банки
184
20 мая 2019 23:12Предоплаченные банковские карты - особенности
Карты банков, дебетовые карты весьма распространены, востребованы. Не исключение и предоплаченные карты. Речь идет о картах, на которых в момент активации ест... Финансы и Банки
62
Строительство
22 мая 2019 12:52
Протяженность участка составит чуть более 23 км. Строительство
21
22 мая 2019 10:51
Проект планировки заказан по инициативе жителей 79 квартала. Строительство
103
22 мая 2019 10:46
Общественный совет должен собираться как минимум, не раз в год, а раз в квартал. Строительство
102
Материалы и технологии
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
71
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
227
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
499
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
303
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1482
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2900
Бизнес
21 мая 2019 20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Бизнес
206
20 мая 2019 21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Бизнес
437
14 мая 2019 21:16
Шпионскую программу разработала израильская фирма NSO Group, называемая в узких кругах «торговцами кибероружием». Бизнес
312
Новости компаний
22 мая 2019 11:41
Предприятие в очередной раз проиграло дело по иску Федеральной налоговой службы. Новости компаний
108
21 мая 2019 19:26
Владельцы обычных автомобилей Lada Vesta стали устанавливать на свои авто детали от Vesta Sport. Новости компаний
293
20 мая 2019 13:28
Реализация проекта предполагает запуск станции ультрафиолетовой очистки сточных вод. Новости компаний
321
15 мая 2019 14:58
Для подачи цистерн с топливом для склада горюче-смазочных материалов. Новости компаний
464
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
178
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
190
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
245
Транспорт
21 мая 2019 13:39
С начала 2019 года на пересечениях ЖД Куйбышевской магистрали и автомобильных дорог зафиксировано 11 ДТП. Транспорт
305
21 мая 2019 13:25
На маршрут добавили три машины. Транспорт
205
21 мая 2019 12:25
Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Транспорт
259
21 мая 2019 11:59
Проехать будет нельзя с 06:00 до 14:00. Транспорт
256
Предпринимательство
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
196
23 апреля 2019 14:29
Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
257
23 марта 2019 11:32Как открыть свой магазин?
Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
331
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
7
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
379
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14474
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
557
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
595
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1351
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
391
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
486
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
459
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
879
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
804
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
743
Мероприятия