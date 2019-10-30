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Новости /  Экономика /  Строительство  

Возле парка Дружбы в Самаре могут вырасти высотки

30 октября 2019 09:52
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Возле парка Дружбы в Самаре могут вырасти высотки
Участок площадью 14,9 га вывели на публичные слушания, чтобы застроить многоэтажным жильем.

Речь идет о территории в границах улиц Карбышева, Сорокина, Гастелло, Печерской, Советской Армии, Гагарина. Сейчас здесь расположены в основном двухэтажные и пятиэтажные дома, а также гаражный массив.

Согласно проекту, для площадки хотят скорректировать правовую зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Публичные слушания пройдут в заочной форме с 31 октября по 3 декабря 2019 года.

В 2017 году разрешение о подготовки документации по планировки территории получил «Самарский Строительный Альянс», принадлежащий Дмитрию Чернышу. Компания специализируется на деятельности агентств недвижимости за вознаграждение, зарегистрирована в июле 2016 года, пишет СО ОНЛАЙН.

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