В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в жилых районах Самарской области будут строить дороги, детсады и школы

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В министерстве строительства Самарской области под председательством министрасостоялось совещание с представителями Федерального бюджетного учреждения «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ». Центр уполномочен осуществлять строительный контроль за проведением строительно-монтажных работ на объектах, реализуемых в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».На совещании был выработан механизм синхронизации заключения муниципальных контрактов на осуществление строительного контроля одновременно с заключением контракта на выполнение строительно-монтажных работ.В рамках реализации федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году планируется осуществить строительство дорог, детских садов и школы на территории проектов комплексного освоения территории «Новая Самара» (г. Самара), «Экогорад Волгарь» (г. Самара), «Кошелев-проект» (Волжский район), «Южный город» (Волжский район), «Экодолье Самара» (Красноярский район). На территории указанных проектов планируется ввести в эксплуатацию 562,7 тыс. кв. метров жилья. По состоянию на май 2019 года введено в эксплуатацию 1,3 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время органами местного самоуправления организована работа по осуществлению закупок по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры.Губернатор Самарской областине раз подчеркивал, что жилье в регионе должно строиться параллельно с социальной инфраструктурой: дорогами, детскими садами, школами и другими объектами, необходимыми для комфортного проживания людей.Обращаясь с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона, он уделил особое внимание национальному проекту «Жилье и городская среда». Глава региона подчеркнул, что этот нацпроект - один из самых финансово емких: на его реализацию только в 2019 году в регион поступит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. При этом министерство строительства региона должно обеспечить к 2024 году рост в полтора раза числа семей, улучшающих свои жилищные условия, сообщает пресс-служба облправительства.