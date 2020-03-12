В Самарской области придумали, как быстрее достроить проблемные «долевки»
12 марта 2020 10:44
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Региональные власти рассмотрят законопроект, который в перспективе поможет быстрее сдать в эксплуатацию проблемные объекты. Речь идет об изменении условий для инвесторов, которые готовы довести до ума недостроенные «долевки».
— Застройщика будут выбирать через конкурс. Выиграет тот, кто сможет предоставить наилучшие условия для решения проблемы обманутых дольщиков. Взамен компания сможет получить муниципальные земельные участки в аренду без проведения процедуры электронных торгов. Это упростит подготовку разрешительных документов на строительство и, таким образом, ускорит решение проблем дольщиков, — считает председатель правительства Виктор Кудряшов.
Областной кабинет министров направил законопроект в Самарскую губернскую думу. Теперь его будут рассматривать депутаты.
По последним данным, в перечень домов, которые начинали возводить в рамках долевого строительства, но так и не закончили, входят 53 объекта. При этом 3 высотки в Самаре и одну в Тольятти вообще решили не достраивать. Дольщикам обещают компенсацию. Однако не все радуются такой возможности: люди требуют закончить строительство их жилья.
На сегодняшний день в Самаре возводят несколько жилых комплексов, застройщики которых пообещали решить проблемы обманутых дольщиков. Например, 25-этажный ЖК «Рассвет». Его возводят на 18-м км Московского шоссе. Квартиры в высотках получат участники долевого строительства четырех домов, которые возводили в Самаре «Средневолжскстрой», ПМК-97, «Гагаринец» и «Дальстрой».
На улице Николая Панова застройку ведет «Древо» — компания отца нынешнего главы Минстроя Самарской области Евгения Чудаева. В высотках получат квартиры обманутые дольщики коттеджного посёлка «Дубрава», пишет 63.ру.
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