В Самарской области обсудили улучшение инвестиционного климата с застройщиками

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7 февраля 2020 года в региональном минстрое прошла встреча с застройщиками, получившими разрешение на строительство в 2019 году.Ключевым вопросом совещания стало улучшение положения региона в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, который формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ). В 2020 году, в рамках Петербургского экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня, АСИ представит новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. В настоящий момент для сбора данных проводятся опросы среди предпринимателей страны, где они должны ответить на вопрос о том, какие изменения они видят, и оценить эффективность органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата.В ходе совещания представители строительного бизнеса откровенно делились опытом работы с государственными органами власти, давали свои рекомендации по улучшению инвестиционного климата. К примеру, уже сегодня в три раза сократилось время оформления необходимых документов у тех, кто использует электронные каналы. «Перевод в цифровой формат ключевых административных процедур - получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию - позволяет избежать многих трудностей, экономит силы и время», - отмечалось инвесторами в выступлениях.«Министерство максимально открыто к инициативам застройщиков и заинтересовано в повышении прозрачности отношений между всеми участниками рынка», - отметил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.Системная работа по улучшению инвестиционного климата в Самарском регионе принесла свои результаты, сообщает пресс-служба облправительства. По итогам Национального рейтинга 2019 года Самарская область вошла в десятку регионов с лучшей динамикой, регион поднялся в рейтинге инвестклимата сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. О чем на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года сказал Президент России Владимир Путин.3 февраля 2020 года, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ежегодном Послании к жителям региона и депутатам Самарской Губернской Думы подчеркнул: «Задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата остается одним из главных приоритетов для Правительства Самарской области».