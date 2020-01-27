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Новости /  Экономика /  Строительство  

В Самарской области начали бурить скважины для нового моста через Волгу

27 января 2020 12:50
155
В Самарской области начали бурить скважины для нового моста через Волгу
На объекте трудятся те же строители, что возводили Крымский мост.

Строители приступили к первому этапу строительства нового моста через Волгу у села Климовка. Они начали бурить скважину под первую опору.
— Для бурения скважины используют обсадную трубу и грейфер. Скважину зальем бетоном, — рассказали строители.

На объекте трудятся те же строители, что возводили Крымский мост. Для доставки необходимых для работ материалов на территории рабочие делают порт с причальными стенками. Параллельно они выравнивают грунт для обустройства подъездных путей, пишет 63.ру.

Всего у моста будет более 20 опор. Его протяженность составит 3,5 км, а общая протяженность новой трассы — 102 км. На правом берегу Волги дорогу соединят с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, а на левом — с М-5 «Урал».
Мост будет стальным. Внешне он будет выглядеть как Южный, уже хорошо знакомый самарцам, только больше. Для автомобилистов будут доступны четыре полосы движения — по два в каждом направлении. Причем направления будет разделять полоса шириной пять метров с ограждением.
Строить мост и новую трассу будут за счет федеральных средств. Также деньги вложит инвестор — хозяйственное партнерство «Концессионная компания ««Обход Тольятти»». Проезд по дороге будет платным. Такса будет начинаться с 200 рублей. Как будет устроена система, мы подробно рассказали в обзоре о строительстве моста.

По словам чиновников, автомагистраль позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы. Если сейчас требуется 16 часов, то с вводом всего маршрута потребуется только 8 часов.

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