В Самаре застройщик высоток у ипподрома предложил снести частные дома, чтобы построить парковку
5 февраля 2020 10:21
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Депутаты Думы Самары выехали на Московское шоссе, 270, у бывшего ипподрома чтобы осмотреть участок планируемого высотного строительства.
К депутатам от имени сообщества жителей, проживающих по проспекту Кирова, в ходе мероприятия обратился горожанин, который заявил, что из-за строительства 27-этажных домов в районе проспекта Кирова, Московского шоссе и улицы Губанова появятся трудности с парковкой, ведь эти дома рассчитаны в общем и целом на 700 квартир.
Представитель застройщика рассказал, что проходит обсуждение строительства многоуровневого подземного паркинга. Однако сами жители эти места не желают покупать, предпочитая парковаться у подъезда. А это означает, что паркинг может стать убыточным.
В качестве альтернативы застройщик предложил вариант сооружения наземной парковки на близлежащих участках, занимаемых частными домами. По информации строительной компании, большинство из них возведены нелегально.
Сами же жители предложили уменьшить этажность будущих зданий, но это также связано со значительными убытками для бизнеса, пишет СитиТраффик.
Впоследствии встреча с жителями состоится уже после разработки проекта планировки территории, рассказали в пресс-службе Думы Самары.
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