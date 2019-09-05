В Самаре ввели в эксплуатацию очередной проблемный долевой объект

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На территории района с 2004 по 2008 г.г. застройщиком многоквартирного жилого дома по ул. Тухачевского, 18 первоначально выступал Департамент строительства и архитектуры г.о.Самара. Инвестором строительства вышеуказанного дома являлось ООО «Проспект-Инвестстрой». Строительство объекта в 2008 году было приостановлено в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора. Прекращение строительства привело к нарушению прав 23 граждан – участников долевого строительства.На заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области при Губернаторе Самарской области 30.03.2012 рассмотрен и согласован механизм передачи земельного участка новому инвестору путем объединения земельных участков под домами №10 и №18 по ул.Тухачевского в г. Самаре.В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории Самарской области, ООО «Промбезопасность» по соглашению 17.09.2013 приняло на себя обязательства, в том числе по завершению строительства жилого дома №18 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией, а также по восстановлению прав дольщиков в указанном доме.По результатам принятого комплекса мер прокурорского реагирования, эффективного межведомственного взаимодействия с различными ведомствами в 2016 году строительство проблемного дома возобновлено новым застройщиком – ООО «Промбезопасность» и 2 сентября 2019 года вышеуказанный многоквартирный жилой дом введен в эксплуатацию.Ввод дома в эксплуатацию позволит удовлетворить потребности всех граждан – участников долевого строительства, чьи права были нарушены, сообщает облпрокуратура.