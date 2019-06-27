В Самаре введен в эксплуатацию дом обманутых дольщиков на Владимирской

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Застройщиком ООО «Поволжская строительная корпорация» получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта долевого строительства – «Жилой дом. Завершение строительства жилого дома с надземной автостоянкой «ЖК «На Владимирской» расположенного на пересечении пр.К.Маркса и ул.Владимирской в Железнодорожном районе г.Самары».Ранее с 2002 г. по 2007 г. строительство данного объекта осуществлялось застройщиком ООО «Кросс», который признан несостоятельным (банкротом), что привело к нарушению прав 112 граждан – участников долевого строительства.С 2017 года строительство объекта возобновлено новым застройщиком – ООО «ПОСКО» и 25 июня 2019 года жилой дом по адресу: г.Самара ул.Владимирская д.33, введен в эксплуатацию.Прокуратурой района в деятельности ООО «ПОСКО» при строительстве данного объекта выявлялись нарушения противопожарного и градостроительного законодательства. По результатам принятого комплекса мер прокурорского реагирования направленного на устранение выявленных нарушений закона, а также эффективного межведомственного взаимодействия с различными ведомствами, застройщиком до ввода дома в эксплуатацию, нарушения устранены.Ввод жилого дома в эксплуатацию позволит удовлетворить права обманутых «дольщиков», сообщает облпрокуратура.